Чего не хватает Смолову на ЧМ-2018? Мнение Корнеева

Помощник главного тренера сборной России в период с 2006 по 2010 год Игорь Корнеев поделился мнением об игре форварда национальной команды Федора Смолова на чемпионате мира-2018. Он начинал турнир в статусе игрока основного состава, но проиграл конкуренцию Артему Дзюбе.

– Я был на матче открытия, видел все не по телевизору, а своими глазами, и считаю, что Смолов подошел к чемпионату мира в очень хорошей форме, но не попал в игру. Первые пять-шесть касаний были очень сложными, он пытался пяткой сыграть, еще что-то сделать. В футболе есть простое правило – если ты не попадаешь в игру, начни от простого к сложному, а не наоборот. Проблема Смолова в том, что в первую игру он немного не попал и не смог сам исправить это, партнеры могли помочь, но тоже не смогли этого сделать. Дзюба же вышел и взял за рога свой шанс. Таким образом, у Смолова появилась другая проблема – Дзюбу менять неправильно, он выходит, делает результат, вносит некий эмоциональный фон, который в данный момент нужен команде. Федор оказался пленником ситуации, в которой он, с одной стороны, чувствует себя в порядке, а с другой – превращается из игрока основного состава в запасного. Представляю, что он переживает. Тем не менее, наверняка он делает свою работу на тренировках и ждет своего шанса. Его нужно дождаться, нужно немного изменить свое мышление.

В игре с Испанией у Смолова было несколько моментов, которые он по своему классу должен доводить до конца. Мне вспомнился один из эпизодов того матча, была прекрасная контратака, Смолов с мячом, наши выходили то ли 3 в 2, то ли 3 в 3, но один из защитников испанцев не успевал, кажется, за Головиным. Смолов неудачно отдал направо, по сути, испортив контратаку, хотя слева, кажется, Черышев отлично выбегал, и если бы Федор отдал ему, то Денис бы убегал один на один с Де Хеа. Смолову нужно немного расслабиться и постараться стать героем в следующем матче. (Сергей ЕГОРОВ)

Полная версия интервью с Игорем Корнеевым

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)

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