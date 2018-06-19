"Че он лепит-то опять, а?" Самедов перебил Джикию во время интервью

Защитник "Спартака" Георгий Джикия навестил сборную России в учебно-тренировочном центре "Новогорск" перед отлетом национальной команды в Санкт-Петербург на матч чемпионата мира против Египта.



В числе прочего, игрок красно-белых дал интервью РФС ТВ. Джикия начал рассказывать про свое здоровье, как его вдруг перебил одноклубник и полузащитник сборной России Александр Самедов, проходящий мимо.



- Хорош лепить-то. Че он лепит-то опять, а? Как со здоровьем, начинается вот это, - cказал 33-летний хавбек.



Видео опубликовано в официальном аккаунте сборной России в Твиттере. Самедов оказывается в кадре на 1.35.

Россия - Египет: чемпионат мира по футболу, 19 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 21.00 (время московское)

Сборная России на чемпионате мира по футболу //

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