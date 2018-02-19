Часть стадионов ЧМ-2018 будет после турнира использоваться Федерацией регби

Федерация регби России (ФРР) будет использовать часть инфраструктуры, построенной к чемпионату мира по футболу 2018 года, соообщает "Р-Спорт" со ссылкой на председателя высшего совета ФРР Игоря Артемьева.

- Для развития нашего вида спорта в России нам нужна инфраструктура. Принято решение правительства по поручению Дмитрия Анатольевича Медведева, и Виталий Мутко его поддерживает, за что мы ему очень благодарны, и нам передадут часть инфраструктуры чемпионата мира по футболу. Мы заберем некоторые поля и стадионы, прежде всего на юге нашей страны, - сказал Артемьев. - Московская область вместе с федеральным бюджетом за полтора года достроит стадион в Монино, мы сделаем там прекрасный комплекс и будем стараться возродить команду "ВВА-Подмосковье". Мы подписали договор и забрали московский стадион "Слава", который тоже будем реконструировать.

К чемпионату мира-2018 готовятся 11 стадионов для матчей и 64 тренировочные площадки для участников турнира.