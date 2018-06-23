Часть помещений стадиона "Нижний Новгород" могут передать под диспансер

Власти Нижегородской области рассматривают возможность передачи части помещений стадиона "Нижний Новгород" под врачебно-физкультурной диспансер, сообщает ТАСС со ссылкой на проект Стратегии социально-экономического развития региона до 2035 года. Реконструкция планируется после завершения чемпионата мира-2018.

"В рамках проекта планируется обеспечить повышение доступности оказания первичной медико-санитарной помощи спортсменам за счет рационального использования помещений стадиона "Нижний Новгород" под размещение "Врачебно-физкультурного диспансера". В рамках проекта будет выполнена реконструкция 3 тыс. кв. м помещения стадиона под размещение лицензированных медицинских кабинетов", – говорится в документе.

Перенос диспансера в помещение арены поможет "улучшить и повысить оперативность предоставления медицинской помощи нижегородским спортсменам".

Отмечается, что Стратегия социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года будет вынесена на всенародное голосование 9 сентября 2018 года.

Напомним, вместимость стадиона "Нижний Новгород" составляет 45 тысяч зрителей. Во время ЧМ-2018 на арене уже состоялись матчи Швеция – Корея (1:0) и Аргентина – Хорватия (0:3). До конца турнира на стадионе пройдут игры Англия – Панама (24 июня), Швейцария – Коста-Рика (27 июня), а также по одному матчу 1/8 и 1/4 финала.

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