09:56 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Часть помещений стадиона "Нижний Новгород" могут передать под диспансер

Вид на стадион "Нижний Новгород". Фото REUTERS
Вид на стадион "Нижний Новгород". Фото REUTERS

Власти Нижегородской области рассматривают возможность передачи части помещений стадиона "Нижний Новгород" под врачебно-физкультурной диспансер, сообщает ТАСС со ссылкой на проект Стратегии социально-экономического развития региона до 2035 года. Реконструкция планируется после завершения чемпионата мира-2018.

"В рамках проекта планируется обеспечить повышение доступности оказания первичной медико-санитарной помощи спортсменам за счет рационального использования помещений стадиона "Нижний Новгород" под размещение "Врачебно-физкультурного диспансера". В рамках проекта будет выполнена реконструкция 3 тыс. кв. м помещения стадиона под размещение лицензированных медицинских кабинетов", – говорится в документе.

Перенос диспансера в помещение арены поможет "улучшить и повысить оперативность предоставления медицинской помощи нижегородским спортсменам".

Отмечается, что Стратегия социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года будет вынесена на всенародное голосование 9 сентября 2018 года.

Напомним, вместимость стадиона "Нижний Новгород" составляет 45 тысяч зрителей. Во время ЧМ-2018 на арене уже состоялись матчи ШвецияКорея (1:0) и АргентинаХорватия (0:3). До конца турнира на стадионе пройдут игры АнглияПанама (24 июня), ШвейцарияКоста-Рика (27 июня), а также по одному матчу 1/8 и 1/4 финала.

Как попасть на чемпионат мира по футболу //
Все о чемпионате мира-2018 по футболу //
Чемпионат мира по футболу-2018, телегид по трансляциям матчей: что, где и когда смотреть на ТВ

Дополнительная информация

https://worldcup2018.tass.ru/articles/5317343

К комментариям
2
Материалы других СМИ