Чачич может покинуть сборную Хорватии перед матчем с Украиной

Хорватский футбольный союз решил уволить главного тренера сборной Хорватии Анте Чачича, информирует Sportske.jutarnji.hr. Такое решение было принято после матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Финляндии (1:1). Имя нового наставника пока неизвестно.

Чачич возглавил сборную Хорватии в 2015 году. Под его руководством команда вышла на Евро-16, где проиграла в 1/8 финала португальцам (0:1).

Напомним, Хорватия сыграет с Украиной в матче заключительного тура отборочного турнира чемпионата мира-2018. Встреча состоится 9 октября.