Cергей Кирьяков: "Cегодня у России будет три очка. Cто процентов "

Экс-форвард сборной России Сергей Кирьяков в интервью "СЭ" рассказал, уверен в победе нашей команды в матче открытия чемпионата мира, в котором наша команда сыграет с Саудовской Аравии (Москва, Лужники, 18.00).



- У меня есть чувство уверенности в наших, - отметил Кирьяков. – У первой встречи хороший эмоциональный фон. Играешь дома, при своих зрителях, при полном стадионе. В последние дни было больше позитива вокруг сборной, весь негатив ушел в сторону. Практически все призывают объединиться, действительно болеть, посылать положительные импульсы ребятам. Видел матчи Саудовской Аравии - мы сильнее. Главное, чтобы мы вышли с запредельным настроем. Самое главное - забить первыми и забить как можно быстрее, чтобы нервозность ушла. А после - играть в свой футбол. Это умеем. Три очка в первом матче очень нужны и не сомневаюсь в победе – на сто процентов.



- Ждете более атакующего футбола?



- Да. Думаю, с первых минут мы будем очень много прессинговать и играть на половине поля соперника, чтобы заставлять его ошибаться. Главное - воспользоваться этими моментами, которые появятся после ошибок соперника.



- С каким счетом Россия победит?



- Внутреннее чутье подсказывает, что уверенно. В глубине души ставлю на 3:0, а вам скажу, наверное, 2:0. (Игорь НОВИКОВ)



Россия – Саудовская Аравия: прямая онлайн-трансляция матча – 14 июня 2018 в 18.00 по московскому времени

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