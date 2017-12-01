Церемония жеребьевки ЧМ-2018: онлайн трансляция

В московском Кремле сегодня, 1 декабря, пройдет гала-вечер посвященный жеребьевке финального турнира чемпионата мира по футболу будущего года. Турнир летом 2018 года пройдет в России в 11 городах и на 12 стадионах. Торжественную церемонию жеребьевки проведут бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер и спортивная журналистка из России Мария Командная.

"СЭ" ведет прямую трансляцию церемонии жеребьевки группового турнира финальной части чемпионата мира-2018.

Сразу после завершения мероприятия на сайте "СЭ" вас будут ждать медиа-репортажи, комментарии наших ведущих авторов, конечно, участников самой жеребьевки, а также футболистов сборной России и других национальных команд.

Прямая трансляция жеребьевки ЧМ-2018.