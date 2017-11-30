Церемония жеребьевки чемпионата мира-2018: время начала, трансляция

Завтра, 1 декабря, в Москве состоится жеребьевка группового турнира чемпионата мира 2018 года. ЧМ, напомним, состоится в России с 14 июня по 15 июля и пройдет в 11 городах на 12 стадионах. Церемония жеребьевки финальной части турнира состоится в Кремле, ведущие – Гари Линекер и Мария Командная. Старт шоу – в 18.00 по московскому времени.

"СЭ" ведет прямую трансляцию церемонии жеребьевки группового турнира финальной части чемпионата мира-2018.

Сразу после завершения мероприятия на сайте "СЭ" вас будут ждать медиа-репортажи, комментарии наших ведущих авторов, конечно, участников самой жеребьевки, а также футболистов сборной России и других национальных команд.

Прямая трансляция жеребьевки ЧМ-2018.