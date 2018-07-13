Церемония закрытия чемпионата мира будет посвящена болельщикам

Феликс Михайлов, режиссер-постановщик церемонии закрытия чемпионата мира-2018, отметил что праздник будет посвящен болельщикам, которые посещали матчи турнира.

Церемония закрытия турнира пройдет на московском стадионе "Лужники" в воскресенье, 15 июля перед финалом Франция - Хорватия.



- Мы хотим устроить большой праздник не только футбола, но и тех людей, которые на протяжении месяца создавали потрясающую атмосферу, - сказал Михайлов. - Этому мы и посвящаем церемонию. Все, что будет происходить на стадионе, будет подчинено радости и празднику, это будет благодарность людям на трибунах.



Во время церемонии будут продемонстрированы фотографии фанатов, которые посещали матчи чемпионата мира. В шоу примут участие американец Уилл Смит, который исполнил гимн турнира вместе с американским певцом Ники Джемом и албанской исполнительницей Эрой Истрефи.

Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, онлайн-трансляция финального матча - начало в 18.00 (время московское)​

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