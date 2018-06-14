Церемония открытия чемпионата мира-2018 прошла в "Лужниках"

Церемония открытия чемпионата мира-2018 состоялась в Москве перед матчем открытия между сборными России и Саудовской Аравии.

На стадионе "Лужники", который вмещает 84 745 зрителей, выступили певец из Британии Робби Уильямс, оперная певица Аида Гарифуллина, а также арфист и композитор Александр Болдачев. Официальный мяч турнира вынесла телеведущая и один из послов мирового первенства Виктория Лопырева вынесла официальный мяч турнира.

Отметим, что первый удар сделали участники церемонии легендарный бразильский футболист Роналдо и талисман турнира волк Забивака.

Россия – Саудовская Аравия: онлайн-трансляция матча - 14 июня в 18.00. Москва, "Лужники"

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