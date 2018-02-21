Центры выдачи Fan ID открыты в 10 городах ЧМ-2018 из 11

В Екатеринбурге открылся центр выдачи паспортов болельщиков чемпионата мира-2018, сообщает ТАСС. Он расположен недалеко от главной городской площади.

Екатеринбург стал десятым городом, принимающим игры ЧМ-2018, в котором открыт данный центр. Единственным городом без центра выдачи Fan ID остается Саранск.

Первой паспорт болельщика получила "суперболельщик" Мария Панина. По ее словам, она посетит два матча чемпионата мира - один в Ектеринбурге и один в Саранске.

Паспорт болельщика дает право бесплатного проезда в общественном транспорте между городами ЧМ-2018, в также безвизового въезда в Россию для иностранцев.

Екатеринбург примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Египет - Уругвай (15 июня), Франция - Перу (21 июня), Япония - Сенегал (24 июня) и Мексика - Швеция (27 июня).