Центр Москвы перекрыт 14 и 15 июля из-за ЧМ-2018

Движение в центре Москвы перекрыто из-за мероприятий в честь закрытия чемпионата мира-2018.

Движение ограничено 14 и 15 июля по улице Ильинка от Красной площади до Старой площади. Уточняется, что на указанном участке будет действовать полное перекрытие.



ЧМ-2018 завершится в воскресенье, 15 июля, финалом между сборными Франции и Хорватии. Встреча пройдет на московском стадионе Лужники, начало - 18.00 по московскому времени.

Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, онлайн-трансляция финального матча – начало в 18.00 (время московское)

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //

ЧМ-2018: сетка плей-офф – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь