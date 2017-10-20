Cборная Исландии намерена выйти в 1/8 финала ЧМ-2018

Председатель Федерации футбола Исландии (KSI) Гудни Бергссон назвал основной задачей сборной на чемпионат мира 2018 года выход в плей-офф турнира. По его мнению, последние успехи национальной команды в последние годы связаны с тем, что в стране родилось талантливое поколение игроков.

– Не стоит думать, что успех на Евро вскружил нам голову – мы ставим реалистичные задачи, – цитирует ТАСС Бергссона. – Мы хотим выйти из группы и сыграть в 1/8 финала чемпионата мира. Мы были буквально опустошены и в хорошем смысле в шоке от случившегося (выхода команды на чемпионат мира. – Прим. "СЭ"). Нам удалось показать силу нашего духа, это трудно передать словами. Празднования и гулянья продолжались всю ночь в центре Рейкьявика. А футболисты отмечали это событие вместе с болельщиками.

Нам удалось добиться успеха за счет того, что у нас выросло необыкновенное футбольное поколение, которое постоянно прогрессирует. Эти ребята работают над собой ежедневно, чтобы постоянно улучшать свою игру. Наше развитие продолжалось годами и до сих пор двигается вперед. Также не стоит забывать о специалистах, которые работают с игроками, их вклад в это достижение тоже не стоит недооценивать.

Исландия попала в третью корзину жеребьевки чемпионата мира, которая пройдет 1 декабря в Москве. Мировое первенство пройдет в России с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах страны.