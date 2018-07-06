ЦБ РФ выпустит монету достоинством 1/2 рубля в случае выхода сборной в полуфинал ЧМ

ЦБ РФ в Твиттере призвал пользователей болеть за сборную России на чемпионате мира. Завтра, 7 июля, команда Станислава Черчесова в 1/4 финала чемпионата мира сыграет с Хорватией.

"Если сборная России выйдет в полуфинал, выпустим монету 1/2 рубля. Болеем за наших!", – говорится в сообщении ЦБ РФ.

После выхода сборной России в 1/4 финала ЧМ в ЦБ отметили, что на памятной 100-рублевой купюре есть предсказание чудо-прыжка капитана команды Игоря Акинфеева во время серии пенальти.

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)

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