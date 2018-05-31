CAS не будет опротестовывать апелляцию Герреро на дисквалификацию

Спортивный арбитражный суд (CAS) не будет опротестовывать апелляцию капитана сборной Перу Паоло Герреро на решение CAS о дисквалификации за употребление запрещенных препаратов, поданную им в Федеральный суд Швейцарии.

​- CAS был уведомлен об апелляции, поданной Герреро в Федеральный суд Швейцарии. CAS не будет возражать против ходатайства, – говорится в сообщении на официальном сайте CAS.

Герреро за нарушение антидопинговых правил был дисквалифицирован в прошлом году на 12 месяцев. Позднее срок сократили до полугода, что позволило бы ему сыграть на чемпионате мира. Однако по апелляции ВАДА Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) увеличил срок дисквалификации до 14 месяцев.

По словам Герреро, метаболит кокаина попал в его организм с травяным настоем, отравленным листом коки, который используется в традиционных рецептах в Южной Америке.

Ранее капитаны сборных Франции, Дании и Австралии, которые являются соперниками перуанцев на групповом этапе чемпионата мира-2018, обратились к ФИФА с просьбой разрешить Герреро сыграть на турнире.