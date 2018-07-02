Бывший защитник сборной Англии: "После ЧМ-2018 на Дзюбу будет высокий спрос"

Бывший игрок сборной Англии Стэн Коллимор, работающий журналистом на чемпионате мира-2018, назвал российских игроков, которые могут переехать играть на туманный альбион.
- Сейчас ходит много разговоров, что полузащитник сборной России Александр Головин может уехать в один из клубов Английской премьер-лиги. Насколько это возможно?
- Головин - прекрасный игрок. Я говорил об этом и на Кубке конфедераций. За этот год он еще здорово прибавил и, на мой взгляд, готов к переходу в сильный европейский клуб. АПЛ? Почему бы и нет. Думаю, что с его скоростью мышления он способен проявить себя где угодно.
- Кого бы вы еще могли выделить в составе сборной России?
- Отмечу вашего форварда Артема Дзюбу. Он бы идеально подошел для команды АПЛ. Это классический форвард английского типа. Артем может принять мяч спиной, сделать скидку партнеру, протаранить защитника, обыграть один в один. Мне кажется, что после ЧМ на него будет высокий спрос.
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https://iz.ru/761893/timur-ganeev-aleksandr-nevzgoda/posle-chm-2018-na-dziubu-budet-vysokii-spros