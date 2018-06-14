Бывший врач сборной России Васильков: "Дзагоев пропустит три недели"

Бывший врач сборной России и "Спартака" Юрий Васильков дал свой прогноз по поводу сроков восстановления полузащитника нашей национальной команды Алана Дзагоева, который в первом тайме матча ЧМ-2018 Саудовской Аравией получил травму ноги.

- Скорее всего, это надрыв задней поверхности бедра, хавбек точно пропустит три недели, - сказал Васильков. Очень жаль, потому что это игрок, который ведет игру команды. Такому подготовленному футболисту нужно давать восстановительные тренировки, а Алан был под большими нагрузками, трудился без отдыха. (Арман МКРТЧЯН)

Дзагоев получил травму в матче открытия ЧМ-2018 и ушел с поля со слезами на глазах