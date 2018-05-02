Бывший тренер сборной Сальвадора дисквалифицирован на два года

Экс-тренер сборной Сальвадора Рамон Марадиага получил дисквалификацию на два года от ФИФА. По данным расследования, он был причастен к попытке организовать договорной матч.

Как сообщает Reuters, вина тренера состоит в том, что он побывал на переговорах по поводу организации договорной игры (взятку футболистам предлагала третья сторона) и знал о таком намерении, однако не сообщил в соответствующие органы, чтобы предотвратить матч с фиксированным результатом.

Также сообщается, что речь идет о матче квалификации ЧМ-2018 против сборной Канады. Марадиагу признали виновным в нарушении этики ФИФА в отношении взяточничества и коррупции. Кроме дисквалификации, на него также наложили штраф в 20 000 швейцарских франков (20 036 доллара США).

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