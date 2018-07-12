Бывший тренер сборной Хорватии: "Наши герои показали высокомерным англичанам, как нужно играть в футбол!"

Экс-главный тренер сборной Хорватии Игор Штимац - о победе балканцев в матче 1/2 финала чемпионата мира над Англией (2:1 дополнительное время). В финальной игре "шашечные" в воскресенье встретятся с Францией.

– Я словно оказался на Луне! – начал Штимац. – Хорватские герои показали высокомерным англичанам, как нужно играть в футбол! Спасибо английским СМИ, которые мотивировали всех наших футболистов.

- Какие шансы в финале ЧМ?

- Франция – самая сильная команда на турнире, которая провела все матчи, не сталкиваясь с какими-либо сложностями или проблемами. Но это же чемпионат мира – результат непредсказуем! (Игорь НОВИКОВ)

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