Бывший тренер сборной Хорватии: "Мы чувствуем себя чемпионами, а люди в черном были очень плохи"

Экс-главный тренер сборной Хорватии Игор Штимац поделился с "СЭ" впечатлениями от финального матча чемпионата мира-2018, в котором Франция победила балканскую команду (4:2).

– Мы выглядели очень неплохо, доминировали на протяжении всей встречи, – сказал Штимац. – Но так получилось, что французы забили четыре гола после двух ударов в створ. Люди в черном были настолько плохи… Однако все равно гордимся своими парнями, тем, как они играли и никогда не сдавались! Мы чувствуем себя чемпионами! (Игорь НОВИКОВ)

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