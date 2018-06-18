Бывший скаут "Арсенала" – о неудачах фаворитов ЧМ-2018: "К сожалению, сейчас футбол не для зрителя, а для результата"

Бывший скаут "Арсенала" и "Эвертона" Павел Кучеров в интервью "СЭ" сказал, что фавориты чемпионата мира-2018 не могут показать игру высокого уровня из-за того, что их соперники грамотно действуют в обороне. Еще одной причиной нескольких сенсационных результатов, по его мнению, стал насыщенный календарь в завершившемся клубном сезоне.

Вчера Германия уступила Мексике (0:1), а Бразилия не удержала победу во встрече со Швейцарией (1:1). в субботу Аргентина – с Исландией (1:1). Кроме того, Франция с большим трудом обыграла Австралию (2:1).

- Почему фаворитам так тяжело?

- Ни одна из команд-фаворитов не показала топового футбола. Я вижу две вещи. Во-первых, в этих командах собраны игроки, которые провели на 20-30 матчей больше, чем в других сборных. Но самое главное - уровень футбола растет, он подтягивается. Я считаю, что чемпионат интересный в плане игр. Команды ровные, умеют обороняться. Посмотрим, как играла Исландия против Аргентины, или та же самая Австралия против Франции. Очень тяжело обыгрывать хорошо физически готовые команды с правильной тактикой. Чтобы обыгрывать такие команды, если возьмем к примеру Аргентину, совершенно по-другому должны были сыграть партнеры Месси. Когда другие игроки не берут эту ответственность, которая постоянно ложится на него, тогда получается до смешного - все ищут Месси, дают ему мяч под левую ногу и он пытается обыграть трех соперников и пробить в дальний угол. Мы увидели, что из этого получается.

У этих команд правильная тактика, они бьются только за результат. А фавориты должны атаковать, побеждать... Да еще и с красивыми голами, с красивым счетом. К сожалению, сейчас футбол не для зрителя, а для результата. Многие команды выбирают такую тактику, как исландцы или австралийцы. Я думаю, мы увидим еще много таких игр. Естественно, фаворитам непросто.

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