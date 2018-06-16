Бывший президент Бразилии будет комментировать ЧМ-2018 из тюрьмы

Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва будет комментировать матчи чемпионата мира-2018 из тюрьмы, где он отбывает 12-летний срок за коррупцию, сообщает Marca.

Да Силва будет рассказывать об играх мирового первенства для бразильского канала TVT. В его эфире ведущие будут зачитывать впечатления бывшего главы государства о проходящих встречах.

Первым матчем, на котором будет работать экс-президент, станет противостояние Бразилии и Швейцарии 17 июня.

Бразилия сыграет в группе E с командами Швейцарии (17 июня, Ростов), Коста-Рики (22 июня, Санкт-Петербург) и Сербии (27 июня, Москва, "Спартак").