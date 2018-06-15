Бывший посол США в РФ Макфол поздравил сборную России с победой над Саудовской Аравией

Экс-посол США в РФ Майкл Макфол поздравил сборную России с победой над командой Саудовской Аравии (5:0) в стартовом матче ЧМ-2018.
- Поздравляю сборную России с победой в матче против Саудовской Аравии! Молодцы!, -написал дипломат в твиттере.
Поздравляю сборную России с победой в матче против Саудовской Аравии! Молодцы! #ЧМ2018– Michael McFaul (@McFaul) 14 июня 2018 г.
Во втором матче на ЧМ-2018 российская команда сыграет против Египта – во вторник, 19 июня, в Санкт-Петербурге.
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Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/