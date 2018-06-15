08:01 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Бывший посол США в РФ Макфол поздравил сборную России с победой над Саудовской Аравией


Экс-посол США в РФ Майкл Макфол поздравил сборную России с победой над командой Саудовской Аравии (5:0) в стартовом матче ЧМ-2018.

- Поздравляю сборную России с победой в матче против Саудовской Аравии! Молодцы!, -написал дипломат в твиттере.

Во втором матче на ЧМ-2018 российская команда сыграет против Египта – во вторник, 19 июня, в Санкт-Петербурге.

Чемпионат мира по футболу-2018: Все о сборной России

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https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. Россия - Саудовская Аравия
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