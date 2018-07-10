Бывший игрок "Спартака" Калиниченко назвал трусостью исключение Вукоевича из сборной Хорватии за "Слава Украине"

Экс-полузащитник сборной Украины и московского "Спартака" Максим Калиниченко назвал "чистой трусостью" решение Хорватского футбольного союза исключить Огнена Вукоевича из сборной Хорватии на ЧМ-2018 за слова "Слава Украине". Вукоевич, член делегации хорватов, и защитник команды Домагой Вида выложили видео, в котором посвящают Украине победу в матче четвертьфинала чемпионата мира над Россией (1:1, по пен. 4:3).

- Этот "эпизод" показывает, насколько Вида и Вуко попали в точку, - заявил в своем Твиттере Калиниченко. - Конечно, они знали, что они говорят. Конечно, это было вызывающе. Но, по факту, как и к орлам албанским, придраться не получится. Соглашусь, трусы в руководстве хорватов. Могли бы просто официально пожурить за типа неспортивное поведение на офсайте федерации или где-то еще. А отстранение - чистая трусость, ничего более.

Этот "эпизод" показывает насколько Вида и Вуко попали в точку.Конечно они знали что они говорят.Конечно это было вызывающе.Но по факту,как и к орлам албанским,придраться не получится.Соглашусь с @elevchenko,трусы в рук-ве хорватов – Maksym Kalinichenko (@kalynych25) July 9, 2018