17:24 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Бывший игрок сборной ЮАР: "В России меньше расизма, чем в Южной Африке"


Бывший полузащитник сборной ЮАР и "Рубина"  Макбет Сибайя заявил, что чаще сталкивался с расизмом у себя на родине, чем в России. Сибайя выступал за "Рубин" с 2003 по 2010 год.

- Расизм - это система, а в России я не видел системы, которая была бы направлена на ненависть к темнокожим, - сказал Сибайя в интервью BBC. - Если там и есть какие-то проблемы на почве расовой неприязни, то совсем не в таких масштабах, как в Южной Африке. В России меня принимали хорошо, мне даже казалось это странным, ведь там совсем не привыкли к темнокожим людям. 

Ранее защитник сборной Англии  Дэнни Роуз принял решение не брать с собой на чемпионат мира семью из-за боязни столкнуться с оскорблениями на расовой почве.

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