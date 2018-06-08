Бывший игрок сборной ЮАР: "В России меньше расизма, чем в Южной Африке"

Бывший полузащитник сборной ЮАР и "Рубина" Макбет Сибайя заявил, что чаще сталкивался с расизмом у себя на родине, чем в России. Сибайя выступал за "Рубин" с 2003 по 2010 год.

- Расизм - это система, а в России я не видел системы, которая была бы направлена на ненависть к темнокожим, - сказал Сибайя в интервью BBC. - Если там и есть какие-то проблемы на почве расовой неприязни, то совсем не в таких масштабах, как в Южной Африке. В России меня принимали хорошо, мне даже казалось это странным, ведь там совсем не привыкли к темнокожим людям.

Ранее защитник сборной Англии Дэнни Роуз принял решение не брать с собой на чемпионат мира семью из-за боязни столкнуться с оскорблениями на расовой почве.