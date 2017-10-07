Бывший игрок сборной Ирландии ошибся и назвал свою страну британской

Бывший нападающий сборной Ирландии Клинтон Моррисон после отборочного матча чемпионата мира-2018 против Молдавии (2:0) отметил, что хочет, чтобы две британские команды вышли на турнир. Ранее путевку на мундиаль завоевала сборная Англии. При этом экс-футболист ошибся, назвав Ирландию британской страной.

Королевства Великобритании и Ирландии в 1800 году объединились и образовали Объединенное Королевство, однако в 1922 году Ирландия вышла из состава.

- Я очень хочу, чтобы две британские команды вышли на турнир, - цитирует Sky Sports Моррисона. - Матч против сборной Уэльса не будет легким, но я рассчитываю на успех в этой встрече.