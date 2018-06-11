12:28 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Бывший футболист сборной Сенегала Диуф: "Россия - пример для всего мира"


Бывший нападающий сборной Сенегала и "Ливерпуля" Эль-Хаджи Диуф считает, что Россия, организующая чемпионат мира-2018, может стать примером для всех мировых стран.

- Россия может служить примером для всего мира, - цитирует Диуфа ТАСС. - Мне очень нравится ваш президент, который поднял страну с самого дна на вершину. Когда я поближе узнал вашу страну, понял, как в одно время строго и справедливо живет ваш народ. Для меня - это высокий класс.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

 

Дополнительная информация

https://worldcup2018.tass.ru/articles/5282246

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