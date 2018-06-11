Бывший футболист сборной Сенегала Диуф: "Россия - пример для всего мира"

Бывший нападающий сборной Сенегала и "Ливерпуля" Эль-Хаджи Диуф считает, что Россия, организующая чемпионат мира-2018, может стать примером для всех мировых стран.

- Россия может служить примером для всего мира, - цитирует Диуфа ТАСС. - Мне очень нравится ваш президент, который поднял страну с самого дна на вершину. Когда я поближе узнал вашу страну, понял, как в одно время строго и справедливо живет ваш народ. Для меня - это высокий класс.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.