Бывший форвард "Зенита" поразил ворота сборной Германии. Видео

Нападающий сборной Азербайджана Рамиль Шейдаев сравнял счет в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Германии – 1:1. 21-летний форвард отметился голом на 34-й минуте после сольного прохода.

Напомним, что Шейдаев является уроженцем Санкт-Петербурга и воспитанником "Зенита". Помимо сине-бело-голубых футболист выступал за "Рубин". Сейчас является игроком "Карабаха".

Шейдаев также выступал за молодежные сборные России, но летом 2016 года получил гражданство Азербайджана, и вскоре был заигран за эту сборную. Гол в ворота Германии стал первым для футболиста в составе национальной команды.

Кроме того, мяч игрока сборной Азербайджана стал первым пропущенным в родных стенах для немцев с мая 2016 года.

Трансляция матча Германия – Азербайджан