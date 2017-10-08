Бывший форвард "Зенита" поразил ворота сборной Германии. Видео

Нападающий сборной Азербайджана Рамиль Шейдаев сравнял счет в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Германии – 1:1. 21-летний форвард отметился голом на 34-й минуте после сольного прохода.
Напомним, что Шейдаев является уроженцем Санкт-Петербурга и воспитанником "Зенита". Помимо сине-бело-голубых футболист выступал за "Рубин". Сейчас является игроком "Карабаха".
Шейдаев также выступал за молодежные сборные России, но летом 2016 года получил гражданство Азербайджана, и вскоре был заигран за эту сборную. Гол в ворота Германии стал первым для футболиста в составе национальной команды.
Кроме того, мяч игрока сборной Азербайджана стал первым пропущенным в родных стенах для немцев с мая 2016 года.
Трансляция матча Германия – Азербайджан
Ramil Sheydayev GOALLL! #Germany 1-1 #Azerbaijan. #GERAZE pic.twitter.com/RHlxbSPz9I– Orxan Rza (@orkhanrzayev) 8 октября 2017 г.
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