Бюджет ЧМ-2018 сократился почти в 3 раза

Глава оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин сообщил, что бюджет на подготовку к чемпионату мира-2018 сократился почти в три раза по сравнению с первоначальным проектом 2009 года.
- Первоначальный объем был 1,2 триллиона рублей. Он сильно сократился благодаря оценке нужности объектов, - цитирует RNS Сорокина. По его словам, объем регионального и федерального бюджета на подготовку к чемпионату мира составляет 480 миллиардов рублей.
ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.
Дополнительная информация
https://rns.online/sports-economy/Glava-Orgkomiteta-Rossiya-2018-soobschil-o-dvukratnom-sokraschenii-byudzheta-CHM-2018-2018-01-17/