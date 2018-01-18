Бюджет ЧМ-2018 сократился почти в 3 раза

Глава оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин сообщил, что бюджет на подготовку к чемпионату мира-2018 сократился почти в три раза по сравнению с первоначальным проектом 2009 года.

- Первоначальный объем был 1,2 триллиона рублей. Он сильно сократился благодаря оценке нужности объектов, - цитирует RNS Сорокина. По его словам, объем регионального и федерального бюджета на подготовку к чемпионату мира составляет 480 миллиардов рублей.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.