"Быть придурком дорого". Реакция аргентинцев на депортацию соотечественника, оскорбившего россиянку на ЧМ-2018

Жители Аргентины положительно реагируют на запрет болельщику Нестору Фернадо Пенови, оскорбившему россиянку на чемпионате мира, посещать матчи турнира. Ранее в Интернете было опубликовано видео, на котором Пенови просит россиянку, не знающую испанского языка, повторить за ним фразы непристойного содержания.

- Меня поражает тот факт, что парень, оскорбивший русскую девушку, потратил очень много денег на то, что попасть на чемпионат мира. Теперь ему запрещен доступ к матчам. Быть придурком дорого, - сообщается в Твиттере fiat duna.