"Быть придурком дорого". Реакция аргентинцев на депортацию соотечественника, оскорбившего россиянку на ЧМ-2018

Жители Аргентины положительно реагируют на запрет болельщику Нестору Фернадо Пенови, оскорбившему россиянку на чемпионате мира, посещать матчи турнира. Ранее в Интернете было опубликовано видео, на котором Пенови просит россиянку, не знающую испанского языка, повторить за ним фразы непристойного содержания.
- Меня поражает тот факт, что парень, оскорбивший русскую девушку, потратил очень много денег на то, что попасть на чемпионат мира. Теперь ему запрещен доступ к матчам. Быть придурком дорого, - сообщается в Твиттере fiat duna.
me exita el hecho de que ese gil que acosó a la chica rusa haya gastado un montón de guita para ir al mundial y ahora esté vetado de todos los partidos. ser pelotudo es caro– fiat duna (@luciapnoel) 21 июня 2018 г.
- Фанат, который сделал это с русской девушкой, - типичный аргентинец с плохим образованием, ненавидимый в мире. Хорошо, что его депортировали! - сообщается в Твиттере Ezequiel Pistone.
El hincha argentino que le hizo eso a la chica Rusa es el típico banana Argentino detestado en el mundo...además pajero y mal educado..muy bien deportado!!!– Ezequiel Pistone (@ezepistone) 21 июня 2018 г.
- Это видео ужасно. Было бы неплохо, если бы его прекратили транслировать и смотреть, не так ли? - написано в Твиттере Martina Soto Pose.
A todxs nos cayó pésimo el video del argentino gastando a la rusa. Sería un buen momento para dejar de verlo, compartirlo y/o emitirlo, no creen?– Martina Soto Pose (@MartinaSotoPose) 21 июня 2018 г.
По данным аргентинских СМИ, Пенови, отстраненный от посещения матчей ЧМ-2018, уже вернулся на родину.
Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //
ЧМ-2018: турнирное положение – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь //
Сборная России на чемпионате мира по футболу //
Чемпионат мира по футболу-2018, телегид по трансляциям матчей:
что, где и когда смотреть на ТВ
Опрос
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/news/seksizm-i-neuvazhenie-ministr-bezopasnosti-argentiny-o-postupke-fanata-oskorbivshego-rossiyanku-1424939/