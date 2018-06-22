17:11 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

"Быть придурком дорого". Реакция аргентинцев на депортацию соотечественника, оскорбившего россиянку на ЧМ-2018


Жители Аргентины положительно реагируют на запрет болельщику Нестору Фернадо Пенови, оскорбившему россиянку на чемпионате мира, посещать матчи турнира. Ранее в Интернете было опубликовано видео, на котором Пенови просит россиянку, не знающую испанского языка, повторить за ним фразы непристойного содержания. 

- Меня поражает тот факт, что парень, оскорбивший русскую девушку, потратил очень много денег на то, что попасть на чемпионат мира. Теперь ему запрещен доступ к матчам. Быть придурком дорого, - сообщается в Твиттере fiat duna.

- Фанат, который сделал это с русской девушкой, - типичный аргентинец с плохим образованием, ненавидимый в мире. Хорошо, что его депортировали! - сообщается в Твиттере Ezequiel Pistone.

- Это видео ужасно. Было бы неплохо, если бы его прекратили транслировать и смотреть, не так ли? - написано в Твиттере Martina Soto Pose.

По данным аргентинских СМИ, Пенови, отстраненный от посещения матчей ЧМ-2018, уже вернулся на родину.

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https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/news/seksizm-i-neuvazhenie-ministr-bezopasnosti-argentiny-o-postupke-fanata-oskorbivshego-rossiyanku-1424939/

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