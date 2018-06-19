Быстрее Санчеса удаляли только Батисту

Удаление Карлоса Санчеса стало вторым по скорости в истории чемпионатов мира. Хавбек сборной Колумбии получил красную карточку на третьей минуты матча против сборной Японии. Рекорд турнира принадлежит уругвайцу Хосе Батисте, который был удален на исходе первой минуты игры с шотландцами в 1986 году.
Самые ранние удаления в истории чемпионатов мира
|
Дата
|
Игрок
|
Команда
|
Стадия
|
Матч
|
Минута
|
13.06.1986
|
Хосе БАТИСТА
|
Уругвай
|
Гр.турнир
|
Шотландия – 0:0
|
1’
|
19.06.2018
|
Карлос САНЧЕС
|
Колумбия
|
Гр.турнир
|
Япония – 1:2
|
3’
|
02.06.1962
|
Джорджио ФЕРРИНИ
|
Италия
|
Гр.турнир
|
Чили – 0:2
|
8’
|
12.06.1962
|
ЗЕЗЕ ПРОКОПИУ
|
Бразилия
|
1/4 финала
|
Чехословакия – 1:1
|
14’
|
08.06.1986
|
Мигел БОССИО
|
Уругвай
|
Гр.турнир
|
Дания – 1:6
|
19’
|
18.06.1986
|
Мохаммед АЛЬ-ХИЛАИВИ
|
Сауд.Аравия
|
Гр.турнир
|
Франция – 0:4
|
19’
Санчес сыграл рукой на 170-й секунде матча. Быстрее нарушение в своей штрафной совершали только три футболиста – немец Ули Хенесс в финале ЧМ-1978, бразилец Тиагу Силва четыре года назад и испанец Начо во второй день нынешнего турнира.
Самые ранние пенальти в истории чемпионатов мира
|
Дата
|
Нарушитель
|
Команда
|
Стадия
|
Соперник
|
Секунда
|
07.07.1974
|
Ули ХЕНЕСС
|
ФРГ
|
Финал
|
Голландия – 2:1
|
55’’
|
12.07.2014
|
ТИАГУ СИЛВА
|
Бразилия
|
Матч за 3-е место
|
Голландия – 0:3
|
85’’
|
15.06.2018
|
НАЧО
|
Испания
|
Гр.турнир
|
Португалия – 3:3
|
134’
|
19.06.2018
|
Карлос САНЧЕС
|
Колумбия
|
Гр.турнир
|
Япония – 1:2
|
170’’