Быстрее Санчеса удаляли только Батисту

Удаление Карлоса Санчеса стало вторым по скорости в истории чемпионатов мира. Хавбек сборной Колумбии получил красную карточку на третьей минуты матча против сборной Японии. Рекорд турнира принадлежит уругвайцу Хосе Батисте, который был удален на исходе первой минуты игры с шотландцами в 1986 году.

Самые ранние удаления в истории чемпионатов мира

Дата Игрок Команда Стадия Матч Минута 13.06.1986 Хосе БАТИСТА Уругвай Гр.турнир Шотландия – 0:0 1’ 19.06.2018 Карлос САНЧЕС Колумбия Гр.турнир Япония – 1:2 3’ 02.06.1962 Джорджио ФЕРРИНИ Италия Гр.турнир Чили – 0:2 8’ 12.06.1962 ЗЕЗЕ ПРОКОПИУ Бразилия 1/4 финала Чехословакия – 1:1 14’ 08.06.1986 Мигел БОССИО Уругвай Гр.турнир Дания – 1:6 19’ 18.06.1986 Мохаммед АЛЬ-ХИЛАИВИ Сауд.Аравия Гр.турнир Франция – 0:4 19’

Санчес сыграл рукой на 170-й секунде матча. Быстрее нарушение в своей штрафной совершали только три футболиста – немец Ули Хенесс в финале ЧМ-1978, бразилец Тиагу Силва четыре года назад и испанец Начо во второй день нынешнего турнира.

Самые ранние пенальти в истории чемпионатов мира