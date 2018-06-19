21:10 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Быстрее Санчеса удаляли только Батисту


Удаление Карлоса Санчеса стало вторым по скорости в истории чемпионатов мира. Хавбек сборной Колумбии получил красную карточку на третьей минуты матча против сборной Японии. Рекорд турнира принадлежит уругвайцу Хосе Батисте, который был удален на исходе первой минуты игры с шотландцами в 1986 году.

Самые ранние удаления в истории чемпионатов мира

Дата

Игрок

Команда

Стадия

Матч

Минута

13.06.1986

Хосе БАТИСТА

Уругвай

Гр.турнир

Шотландия – 0:0

1’

19.06.2018

Карлос САНЧЕС

Колумбия

Гр.турнир

Япония – 1:2

3’

02.06.1962

Джорджио ФЕРРИНИ

Италия

Гр.турнир

Чили – 0:2

8’

12.06.1962

ЗЕЗЕ ПРОКОПИУ

Бразилия

1/4 финала

Чехословакия – 1:1

14’

08.06.1986

Мигел БОССИО

Уругвай

Гр.турнир

Дания – 1:6

19’

18.06.1986

Мохаммед АЛЬ-ХИЛАИВИ

Сауд.Аравия

Гр.турнир

Франция – 0:4

19’

Санчес сыграл рукой на 170-й секунде матча. Быстрее нарушение в своей штрафной совершали только три футболиста – немец Ули Хенесс в финале ЧМ-1978, бразилец Тиагу Силва четыре года назад и испанец Начо во второй день нынешнего турнира.

Самые ранние пенальти в истории чемпионатов мира

Дата

Нарушитель

Команда

Стадия

Соперник

Секунда

07.07.1974

Ули ХЕНЕСС

ФРГ

Финал

Голландия – 2:1

55’’

12.07.2014

ТИАГУ СИЛВА

Бразилия

Матч за 3-е место

Голландия – 0:3

85’’

15.06.2018

НАЧО

Испания

Гр.турнир

Португалия – 3:3

134’

19.06.2018

Карлос САНЧЕС

Колумбия

Гр.турнир

Япония – 1:2

170’’
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