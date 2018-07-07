Бузова влюбилась в Черышева и захотела за него замуж

32-летняя российская певица и телеведущая Ольга Бузова в Инстаграме заявила, что готова выйти замуж за 27-летнего полузащитника сборной России Дениса Черышева. Игрок забил гол в ворота Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира.

"Денис Черышев, я согласна выйти за тебя замуж. Ты кстати симпатичный, я хочу сказать. Меня не смущает разница в возрасте.



Я без макияжа выгляжу на 18. Денис, до связи. Ты попал в хит-парад моих мыслей. Жду звонка, подружки одобрил", - сказала Бузова.

Напомним, что 26 июня 2012 года Бузова вышла замуж за полузащитника "Локомотива" Дмитрия Тарасова. 30 декабря 2016 года пара развелась.



В активе Черышева 4 гола на чемпионате мира-2018.

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