Бузова влюбилась в Черышева и захотела за него замуж

32-летняя российская певица и телеведущая Ольга Бузова в Инстаграме заявила, что готова выйти замуж за 27-летнего полузащитника сборной России Дениса Черышева. Игрок забил гол в ворота Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира.
"Денис Черышев, я согласна выйти за тебя замуж. Ты кстати симпатичный, я хочу сказать. Меня не смущает разница в возрасте.
Я без макияжа выгляжу на 18. Денис, до связи. Ты попал в хит-парад моих мыслей. Жду звонка, подружки одобрил", - сказала Бузова.
Напомним, что 26 июня 2012 года Бузова вышла замуж за полузащитника "Локомотива" Дмитрия Тарасова. 30 декабря 2016 года пара развелась.
В активе Черышева 4 гола на чемпионате мира-2018.
Дополнительная информация
https://www.instagram.com/p/Bk8NJd_B1B4/?hl=ru&taken-by=buzova86
- Дмитрий Тарасов (футбол)
- Локомотив М (футбол)
- Сборная России (футбол)
- Сборная Хорватии (Футбол)
- Денис Черышев