"Бурановские бабушки" устроят концерт в московском Гостином дворе перед матчем Россия - Хорватия

"Бурановские бабушки" дадут концерт в московском Гостином дворе перед матчем 1/4 финала чемпионата мира-2018 Россия - Хорватия, сообщает Welcome 2018. Группа исполнит свои хиты, включая песню Football 2018, посвященную ЧМ-2018, а также Party for everybody, с которой заняли второе место на Евровидении.

Под Party for everybody коллектив устроит танцевальный перформанс вместе с 4 тысячами зрителей.

Матч Россия - Хорватия состоится в Сочи 7 июля.

Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское) //

