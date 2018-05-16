Бумсонг - о сборной России: "Если вместо любви будут злость и давление, будет не так хорошо"

Экс-защитник сборной Франции, "Ювентуса" и "Лиона" Жан-Ален Бумсонг заявил, что российские футболисты на чемпионате мира-2018 смогут сыграть на уровне лучших команд турнира, если будут чувствовать любовь болельщиков. Он добавил, что у хозяев турнира есть прекрасная возможность показать всему миру, что Россия - великая страна.

- Я точно знаю одно: если игроки почувствуют любовь, которую испытывают к ним российские болельщики, они смогут встать на уровень с самыми мастеровитыми игроками, - цитирует ТАСС Бумсонга. - Когда чувствуешь чью-то любовь, становишься лучше. А вот если вместо любви будут злость и давление, точно будет не так хорошо.

У вашего народа и властей есть прекрасная возможность продемонстрировать, что у вас гостеприимная страна, что вы боретесь с неравенством и дискриминацией. Вряд ли получится так, что турнир пройдет вовсе без проблем, это почти невозможно, потому что, повторюсь, проблема (дискриминации. - Прим. "СЭ") актуальна для всего мира. Но уверен, что власти сделают все, чтобы предотвратить и уменьшить случаи такого поведения и наказать в случае необходимости.

Весь мир будет смотреть чемпионат мира. Это прекрасная возможность показать красивое лицо вашей страны. Показать, что вы великая нация, во главе которой интересы человека и его развития.

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Хозяева турнира в группе А встретятся со сборными Уругвая, Египта и Саудовской Аравии.

Сборная России на чемпионате мира по футболу //

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