Буффона жалко. Швеция оставила чемпионат мира без Италии

Сборная Швеции вышла в финальную стадию чемпионата мира-2018. В ответном стыковом матче отборочного турнира шведы на выезде сыграли вничью с Италией (0:0). Первая игра в Стокгольме завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Отметим, что все 90 минут на поле провел защитник "Краснодара" Андреас Гранквист, а хавбек "быков" Виктор Классон отыграл 72 минуты, выйдя в стартовом составе.

Таким образом, команда под руководством Янне Андерссона стала 29-м участником финальной стадии чемпионата мира. Ранее на ЧМ-2018 попали: Россия (хозяйка), Англия, Бельгия, Бразилия, Германия, Иран, Испания, Корея, Мексика, Саудовская Аравия, Япония, Нигерия, Коста-Рика, Польша, Египет, Исландия, Сербия, Португалия, Франция, Уругвай, Аргентина, Колумбия, Панама, Сенегал, Марокко, Тунис, Швейцария и Хорватия.

Чемпионат мира-2018

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Стыковые матчи

Ответный матч

Италия - Швеция - 0:0

Италия: Буффон, Барцальи, Бонуччи, Кьеллини, Кандрева (Бернардески, 76), Флоренци, Жоржинью, Пароло, Дармиан (Эль-Шаарави, 63), Габбьядини (Белотти, 63), Иммобиле.

Швеция: Ольсен, Лустиг, Линделеф, Гранквист, Аугустинссон, Классон (Роден, 72), Юханссон (Свенссон, 19), Ларссон, Форсберг, Тойвонен (Телин, 54), Берг.

Предупреждения: Кьеллини, 9. Юханссон, 10. Барцальи, 22. Форсберг, 29. Лустиг, 65. Телин, 69. Иммобиле, 90+2. Бернардески, 90+2. Ольсен, 90+4.

Судья: Матеу Лаос (Испания).

13 ноября. Милан. Стадион Giuseppe Meazza.

Первый матч - 0:1

Трансляция матча Италия – Швеция //

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