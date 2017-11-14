00:41 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Буффона жалко. Швеция оставила чемпионат мира без Италии

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Сборная Швеции вышла в финальную стадию чемпионата мира-2018. В ответном стыковом матче отборочного турнира шведы на выезде сыграли вничью с Италией (0:0). Первая игра в Стокгольме завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Отметим, что все 90 минут на поле провел защитник "Краснодара" Андреас Гранквист, а хавбек "быков" Виктор Классон отыграл 72 минуты, выйдя в стартовом составе.

Таким образом, команда под руководством Янне Андерссона стала 29-м участником финальной стадии чемпионата мира. Ранее на ЧМ-2018 попали: Россия (хозяйка), Англия, Бельгия, Бразилия, Германия, Иран, Испания, Корея, Мексика, Саудовская Аравия, Япония, Нигерия, Коста-Рика, Польша, Египет, Исландия, Сербия, Португалия, Франция, Уругвай, Аргентина, Колумбия, Панама, Сенегал, Марокко, Тунис, Швейцария и Хорватия.

Чемпионат мира-2018

Европа

Стыковые матчи

Ответный матч

Италия - Швеция - 0:0

Италия: Буффон, Барцальи, Бонуччи, Кьеллини, Кандрева (Бернардески, 76), Флоренци, Жоржинью, Пароло, Дармиан (Эль-Шаарави, 63), Габбьядини (Белотти, 63), Иммобиле.

Швеция: Ольсен, Лустиг, Линделеф, Гранквист, Аугустинссон, Классон (Роден, 72), Юханссон (Свенссон, 19), Ларссон, Форсберг, Тойвонен (Телин, 54), Берг.

Предупреждения: Кьеллини, 9. Юханссон, 10. Барцальи, 22. Форсберг, 29. Лустиг, 65. Телин, 69. Иммобиле, 90+2. Бернардески, 90+2. Ольсен, 90+4.

Судья: Матеу Лаос (Испания).

13 ноября. Милан. Стадион Giuseppe Meazza.

Первый матч - 0:1

Трансляция матча Италия – Швеция //
Все о чемпионате мира-2018

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КОММЕНТАРИИ (72)
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AndreyS43

Надоели штрафы ГАИ? Так, не плати! Есть легальный способ их избежать. Я себе взял такую штуку http://nannoplenka.blogspot.com и теперь вообще забыл о штрафах! Номер автомобиля не видно приборам гаишников никак и они ничего не могут сделать!

01:35

Новоуепинни

А ваще щас уже давно вся жизнь - на уровне клубов. Причем чем клуб топовее, тем он интернациональнее и космополитичнее. Поэтому 99% сборных - шлак, не тока в России. Атавизм и пережиток. На самом деле сборные уже почти никому не нужны, просто массово люди этого пока не понимают. Особенно в Европе - после евросоюза и открывшихся границ. Территориального деления уже почти нет, есть тока по культуре и менталитету, а деление по сборным в спорте искусственно зачем-то еще поддерживается. Получается нестыковка, поэтому скучно и шлак, поэтому через некоторое время в соперничестве сборных не будет никакого смысла. Уже щас Аргентина, Италия, Голландия - все сдулись, ибо на 1 месте клубы. А будут сдуваться вообще пачками. Тока в Африке останутся. Поэтому на таком усреднившемся уровне иногда эффектно смотрятся такие, как Исландия на прошлом ЧЕ. Хотя на деле это такой же колхоз, как и например Швеция

01:31

Jevgenij518

А какой отстой будет собираться, когда 48 сборных будет играть в финальной часть ЧМ. Так что привыкайте потихоньку.

01:17

Thomas_Boy_

Что характерно, в 1993-м говорили: зачем Болгария на ЧМ? Лучше бы Франция поехала. А болгары все равно ничего не покажут. А потом Болгария четвертое место заняла.

01:15

Thomas_Boy_

.

01:13

Бен Ричардс

Такие команды, как Швеция это позор футбола - за весь матч ни одной внятной атаки, ни одного удара по воротам, сплошной колхозный отбой. Впрочем, из 9 стыковых матчей ( 7 в Европе + Перу-Новая Зеландия + Австралия-Гондурас) - 6 без голов, а всего забито 6 мячей.Какой же полный отстой (за исключением 5-6 команд) соберётся в финальной части ЧМ.

01:12

Thomas_Boy_

karlikf1 ___________ Да, в любой команде мира он забивал. Играл отлично. Но сборную он губил, превращая партнеров в тупое стало, обслуживающее его на поле. Марадона тоже был индивидуалист. Но он мог и пас отдать в нужный момент, как в финале ЧМ-86 и в 1/8 ЧМ-90. Ибрагимович играл на себя и за себя. Сборная с Ибрагимовичем никогда бы не прошла Италию и не обошла Голландию.

01:12

Дядька

вояка А вообще-то с той поры когда серия А уступила пальму самой ... самой ... английской АПЛ, то итальянцы (и клубы в том числе) помаленьку стали сдавать ...______________ Италия еще в конце 90х уступила звание самой-самой Испании. А Англия ваша много шума из ничего. Мыльный пузырь.

01:12

Jevgenij518

Если наши завтра от Испанцев получат 0:5, могут и Черчесова выкинуть из сбороной, пусть итальянцы забирают.

01:11

rusfed 2.0

Я рад шведам в России. Рад исландцам, буду рад ирландцам. И постараюсь попасть на их игры - атмосфера там будет фантастическая

01:10

rusfed 2.0

Итальянцев футбольный бог наказал. За неуважение к шведскому флагу

01:09

zoostation

Буффон пусть теперь ищет в себе силы поиграть ещё 4 года, на ЧМ-2022 приедет.

01:09

karlikf1

Thomas_Boy_ 01:00, этот "не командный игрок" способен был, по кр. мере до травмы, в одиночку сделать результат в любой команде мира. Думаю, что тренеры Милана, Барселоны, Интера, Ювентуса, ПСЖ и МЮ кое-что в этом соображали, по кр. мере не хуже нас с тобой, когда приглашали его на работу. ______ Сборная? Ну, нашу например сборную ни Неймар, ни К. Роналду, ни тот же самый Ибрагимович в одиночку тоже высоко не поднимут в турнирном плане, а без Ибрагимовича шведов можно было поставить рядом со сб.России.

01:08

xueks

рад за краснодарцев

01:07

zoostation

Jevgenij518 zoostation Jevgenij518 Итальянцам лучше поискать тренера за бугром./// Черчесов подойдёт? Отдадим бесплатно, забирайте!/// скоро Леня освободится, Валера без работы сидит./// Лёню не трожь, там уже Челсюки его обхаживают, вот-вот возьмут..

01:07

donjenaro

Причём здесь Буффон ? Играл нормально. Чемпионом мира был. Участвовал в пяти ЧМ. Сказать, что он прямо-таки суперстар по сравнению с Нойером и т.д. нельзя. Есть например Гарет Бэйл, который ни разу не играл ЧМ, и наверно никогда и не сыграет. А то Буффон, Буффон...

01:06

zoostation

Предлагаю Италию взять на ЧМ вместо сборной команды Черчесова, всё равно толку от неё ноль будет. Только на валидол тратиться.

01:05

Jevgenij518

zoostation Jevgenij518 Итальянцам лучше поискать тренера за бугром./// Черчесов подойдёт? Отдадим бесплатно, забирайте!/// скоро Леня освободится, Валера без работы сидит.

01:03

вояка

Итальянцев, конечно, жаль ..... рекорд буффона отменяется. Прекрасно помню тот стыковый матч у нас, где буффон заменил получившего травму пальюку .... Но полевые игроки италии откровенно разочаровали; какой бы многоярусный автобус не поставили шведы - хоть разок-то должны были бы забить, да и моментов хватало. А вообще-то с той поры когда серия А уступила пальму самой ... самой ... английской АПЛ, то итальянцы (и клубы в том числе) помаленьку стали сдавать .... и новое поколение слишком явно уступает своим легендарным предшественникам. Надолго ли? поживём-увидим.

01:02

Дядька

Надо было Дзадзу брать в основу. Не взял - получил.

01:02

Очень плохой мальчик

Жалко что итальянцев не будет на ЧМ.У шведов вообще смотреть не на кого,команда серых мышек,печаль.

01:01

Thomas_Boy_

Итальянцы пускай Валерия Карпина пригласят тренировать.

01:01

Thomas_Boy_

karlikf1 ___________ Очень много сделал. Сделал так, что на всех последних турнирах на команду было жалко смотреть. Особенно на ЧЕ-16. Он вообще не командный игрок.

01:00

zoostation

Jevgenij518 Итальянцам лучше поискать тренера за бугром./// Черчесов подойдёт? Отдадим бесплатно, забирайте!

01:00

Новоуепинни

Швеции, Карл! 0 голов, Карл! За 2 игры, Карл! Иммобиле в основе, Карл! Тренер - Эйс Вентура, Карл!

01:00

Jevgenij518

Итальянцам лучше поискать тренера за бугром.

00:58

open17

Жалко сами знайте в каком месте...это футбол MF

00:57

karlikf1

Thomas_Boy_ 0:51, ты ставишь под сомнение мастерство Ибрагимовича чтоли, умение его играть на команду? Я не спорю, перечисленные тобой игроки были хорошими, но и с таким пренебрежением в адрес Златана неправильно рассуждать. Мало чтоли он сделал для ихней сборной?

00:56

teKilla

Вошли в историю ребята... вместе с соотечественниками 1930 и 1958 годов

00:55

AZ

Буффон, конечно, глыба, но чемпионат то будет по футболу, а поэтому плаксивые волейболисты должны на сей раз проехать мимо. Там еще Кьеллини и Барцальи могли матч не доиграть.

00:55