Буффона жалко. Швеция оставила чемпионат мира без Италии

Сборная Швеции вышла в финальную стадию чемпионата мира-2018. В ответном стыковом матче отборочного турнира шведы на выезде сыграли вничью с Италией (0:0). Первая игра в Стокгольме завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Отметим, что все 90 минут на поле провел защитник "Краснодара" Андреас Гранквист, а хавбек "быков" Виктор Классон отыграл 72 минуты, выйдя в стартовом составе.
Таким образом, команда под руководством Янне Андерссона стала 29-м участником финальной стадии чемпионата мира. Ранее на ЧМ-2018 попали: Россия (хозяйка), Англия, Бельгия, Бразилия, Германия, Иран, Испания, Корея, Мексика, Саудовская Аравия, Япония, Нигерия, Коста-Рика, Польша, Египет, Исландия, Сербия, Португалия, Франция, Уругвай, Аргентина, Колумбия, Панама, Сенегал, Марокко, Тунис, Швейцария и Хорватия.
Чемпионат мира-2018
Европа
Стыковые матчи
Ответный матч
Италия - Швеция - 0:0
Италия: Буффон, Барцальи, Бонуччи, Кьеллини, Кандрева (Бернардески, 76), Флоренци, Жоржинью, Пароло, Дармиан (Эль-Шаарави, 63), Габбьядини (Белотти, 63), Иммобиле.
Швеция: Ольсен, Лустиг, Линделеф, Гранквист, Аугустинссон, Классон (Роден, 72), Юханссон (Свенссон, 19), Ларссон, Форсберг, Тойвонен (Телин, 54), Берг.
Предупреждения: Кьеллини, 9. Юханссон, 10. Барцальи, 22. Форсберг, 29. Лустиг, 65. Телин, 69. Иммобиле, 90+2. Бернардески, 90+2. Ольсен, 90+4.
Судья: Матеу Лаос (Испания).
13 ноября. Милан. Стадион Giuseppe Meazza.
Первый матч - 0:1
Трансляция матча Италия – Швеция //
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- Сборная Панамы
- сборная Сенегала
- Андреас Гранквист
- Виктор Классон
AndreyS43
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01:35
Новоуепинни
А ваще щас уже давно вся жизнь - на уровне клубов. Причем чем клуб топовее, тем он интернациональнее и космополитичнее. Поэтому 99% сборных - шлак, не тока в России. Атавизм и пережиток. На самом деле сборные уже почти никому не нужны, просто массово люди этого пока не понимают. Особенно в Европе - после евросоюза и открывшихся границ. Территориального деления уже почти нет, есть тока по культуре и менталитету, а деление по сборным в спорте искусственно зачем-то еще поддерживается. Получается нестыковка, поэтому скучно и шлак, поэтому через некоторое время в соперничестве сборных не будет никакого смысла. Уже щас Аргентина, Италия, Голландия - все сдулись, ибо на 1 месте клубы. А будут сдуваться вообще пачками. Тока в Африке останутся. Поэтому на таком усреднившемся уровне иногда эффектно смотрятся такие, как Исландия на прошлом ЧЕ. Хотя на деле это такой же колхоз, как и например Швеция
01:31
Jevgenij518
А какой отстой будет собираться, когда 48 сборных будет играть в финальной часть ЧМ. Так что привыкайте потихоньку.
01:17
Thomas_Boy_
Что характерно, в 1993-м говорили: зачем Болгария на ЧМ? Лучше бы Франция поехала. А болгары все равно ничего не покажут. А потом Болгария четвертое место заняла.
01:15
Thomas_Boy_
.
01:13
Бен Ричардс
Такие команды, как Швеция это позор футбола - за весь матч ни одной внятной атаки, ни одного удара по воротам, сплошной колхозный отбой. Впрочем, из 9 стыковых матчей ( 7 в Европе + Перу-Новая Зеландия + Австралия-Гондурас) - 6 без голов, а всего забито 6 мячей.Какой же полный отстой (за исключением 5-6 команд) соберётся в финальной части ЧМ.
01:12
Thomas_Boy_
karlikf1 ___________ Да, в любой команде мира он забивал. Играл отлично. Но сборную он губил, превращая партнеров в тупое стало, обслуживающее его на поле. Марадона тоже был индивидуалист. Но он мог и пас отдать в нужный момент, как в финале ЧМ-86 и в 1/8 ЧМ-90. Ибрагимович играл на себя и за себя. Сборная с Ибрагимовичем никогда бы не прошла Италию и не обошла Голландию.
01:12
Дядька
вояка А вообще-то с той поры когда серия А уступила пальму самой ... самой ... английской АПЛ, то итальянцы (и клубы в том числе) помаленьку стали сдавать ...______________ Италия еще в конце 90х уступила звание самой-самой Испании. А Англия ваша много шума из ничего. Мыльный пузырь.
01:12
Jevgenij518
Если наши завтра от Испанцев получат 0:5, могут и Черчесова выкинуть из сбороной, пусть итальянцы забирают.
01:11
rusfed 2.0
Я рад шведам в России. Рад исландцам, буду рад ирландцам. И постараюсь попасть на их игры - атмосфера там будет фантастическая
01:10
rusfed 2.0
Итальянцев футбольный бог наказал. За неуважение к шведскому флагу
01:09
zoostation
Буффон пусть теперь ищет в себе силы поиграть ещё 4 года, на ЧМ-2022 приедет.
01:09
karlikf1
Thomas_Boy_ 01:00, этот "не командный игрок" способен был, по кр. мере до травмы, в одиночку сделать результат в любой команде мира. Думаю, что тренеры Милана, Барселоны, Интера, Ювентуса, ПСЖ и МЮ кое-что в этом соображали, по кр. мере не хуже нас с тобой, когда приглашали его на работу. ______ Сборная? Ну, нашу например сборную ни Неймар, ни К. Роналду, ни тот же самый Ибрагимович в одиночку тоже высоко не поднимут в турнирном плане, а без Ибрагимовича шведов можно было поставить рядом со сб.России.
01:08
xueks
рад за краснодарцев
01:07
zoostation
Jevgenij518 zoostation Jevgenij518 Итальянцам лучше поискать тренера за бугром./// Черчесов подойдёт? Отдадим бесплатно, забирайте!/// скоро Леня освободится, Валера без работы сидит./// Лёню не трожь, там уже Челсюки его обхаживают, вот-вот возьмут..
01:07
donjenaro
Причём здесь Буффон ? Играл нормально. Чемпионом мира был. Участвовал в пяти ЧМ. Сказать, что он прямо-таки суперстар по сравнению с Нойером и т.д. нельзя. Есть например Гарет Бэйл, который ни разу не играл ЧМ, и наверно никогда и не сыграет. А то Буффон, Буффон...
01:06
zoostation
Предлагаю Италию взять на ЧМ вместо сборной команды Черчесова, всё равно толку от неё ноль будет. Только на валидол тратиться.
01:05
Jevgenij518
zoostation Jevgenij518 Итальянцам лучше поискать тренера за бугром./// Черчесов подойдёт? Отдадим бесплатно, забирайте!/// скоро Леня освободится, Валера без работы сидит.
01:03
вояка
Итальянцев, конечно, жаль ..... рекорд буффона отменяется. Прекрасно помню тот стыковый матч у нас, где буффон заменил получившего травму пальюку .... Но полевые игроки италии откровенно разочаровали; какой бы многоярусный автобус не поставили шведы - хоть разок-то должны были бы забить, да и моментов хватало. А вообще-то с той поры когда серия А уступила пальму самой ... самой ... английской АПЛ, то итальянцы (и клубы в том числе) помаленьку стали сдавать .... и новое поколение слишком явно уступает своим легендарным предшественникам. Надолго ли? поживём-увидим.
01:02
Дядька
Надо было Дзадзу брать в основу. Не взял - получил.
01:02
Очень плохой мальчик
Жалко что итальянцев не будет на ЧМ.У шведов вообще смотреть не на кого,команда серых мышек,печаль.
01:01
Thomas_Boy_
Итальянцы пускай Валерия Карпина пригласят тренировать.
01:01
Thomas_Boy_
karlikf1 ___________ Очень много сделал. Сделал так, что на всех последних турнирах на команду было жалко смотреть. Особенно на ЧЕ-16. Он вообще не командный игрок.
01:00
zoostation
Jevgenij518 Итальянцам лучше поискать тренера за бугром./// Черчесов подойдёт? Отдадим бесплатно, забирайте!
01:00
Новоуепинни
Швеции, Карл! 0 голов, Карл! За 2 игры, Карл! Иммобиле в основе, Карл! Тренер - Эйс Вентура, Карл!
01:00
Jevgenij518
Итальянцам лучше поискать тренера за бугром.
00:58
open17
Жалко сами знайте в каком месте...это футбол MF
00:57
karlikf1
Thomas_Boy_ 0:51, ты ставишь под сомнение мастерство Ибрагимовича чтоли, умение его играть на команду? Я не спорю, перечисленные тобой игроки были хорошими, но и с таким пренебрежением в адрес Златана неправильно рассуждать. Мало чтоли он сделал для ихней сборной?
00:56
teKilla
Вошли в историю ребята... вместе с соотечественниками 1930 и 1958 годов
00:55
AZ
Буффон, конечно, глыба, но чемпионат то будет по футболу, а поэтому плаксивые волейболисты должны на сей раз проехать мимо. Там еще Кьеллини и Барцальи могли матч не доиграть.
00:55