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22:03 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Буффон вышел на четвертое место в мире по числу матчей за сборную


Матч отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Македонии стал для вратаря сборной Италии Джанлуиджи Буффона 172-м. 39-летний голкипер вышел на четвертое место по количеству игр за национальную команду, сравнявшись с Мохамедом Аль-Деайя из Саудовской Аравии

Буффон является рекордсменом по играм за национальную команду среди европейцев (за ним - латвиец Виталий Астафьев и испанец Икер Касильяс со 167 матчами), а также рекордсменом среди действующих футболистов. 

Больше Буффона матчей за сборные отыграли толлько египтяне Ахмед Хассан (184) и Хоссам Хассан (178), а также мексиканец Клаудио Суарес (177). 

Отметим, что дебютировал в сборной Италии Буффон в матче против России (1:1) 29 октября 1997 года, заменив травмированного Джанлуку Пальюку

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