Буффон, Бэйл и Санчес - в сборной игроков, не попавших на ЧМ-2018

ФИФА опубликовала символическую сборную игроков, не попавших на чемпионат мира-2018. Составлена она была по результатам опроса болельщиков. В нее вошли сразу четыре представителя сборной Италии, включая вратаря Джанлуиджи Буффона, для которого этот чемпионат мира мог стать шестым в карьере.

Полностью виртуальная сборная выглядит следующим образом: Буффон (Италия) - Валенсия (Эквадор), Бонуччи (Италия), Кьеллини (Италия) - Махрез (Алжир), Видаль (Чили), Верратти (Италия), Бэйл (Уэльс) - Роббен (Голландия), Обамеянг (Габон), Санчес (Чили).

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.