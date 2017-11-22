Буффон, Бэйл и Санчес - в сборной игроков, не попавших на ЧМ-2018

ФИФА опубликовала символическую сборную игроков, не попавших на чемпионат мира-2018. Составлена она была по результатам опроса болельщиков. В нее вошли сразу четыре представителя сборной Италии, включая вратаря Джанлуиджи Буффона, для которого этот чемпионат мира мог стать шестым в карьере.
Полностью виртуальная сборная выглядит следующим образом: Буффон (Италия) - Валенсия (Эквадор), Бонуччи (Италия), Кьеллини (Италия) - Махрез (Алжир), Видаль (Чили), Верратти (Италия), Бэйл (Уэльс) - Роббен (Голландия), Обамеянг (Габон), Санчес (Чили).
ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.
We asked you for your #WorldCup 'ABSENTEE ALL-STAR XI' last week, and here's the collection of the most popular responses 👇 pic.twitter.com/00HhReVaEq– FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) 22 ноября 2017 г.
- Джорджо Кьеллини
- Валенсия (футбол)
- Сборная Италии (Футбол)
- Сборная Голландии (Футбол)
- Гарет Бэйл
- Сборная Уэльса
- Сборная Алжира (футбол)
- Джанлуиджи Буффон
- Леонардо Бонуччи
- Арьен Роббен
- Сборная Чили (футбол)
- Алексис Санчес
- Сборная Эквадора (футбол)
- Артуро Видаль
- сборная Габона
- Марко Верратти
- Пьер-Эмерик Обамеянг
- Рияд Махрез
shpasic
и Денисова нет почему-то.
22:59
Anry
Где Промес?)
22:38