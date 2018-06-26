Буэнос Айрес встал на уши после выхода Аргентины в 1/8 финала ЧМ-2018

Сборная Аргентины обыграла Нигерию (2:1) и вышла в 1/8 финала чемпионата мира. Столица латиноамериканской страны в эти минуты сходит с ума.

В первом матче плей-офф ЧМ команда Лионеля Месси сыиграет против Франции. Встреча пройдет 30 июня в Казани, начало - в 17.00 по московскому времени.

Месси спасен. Аргентина выгрызла место в 1/8 финала //

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