Буэнос Айрес встал на уши после выхода Аргентины в 1/8 финала ЧМ-2018

Сборная Аргентины обыграла Нигерию (2:1) и вышла в 1/8 финала чемпионата мира. Столица латиноамериканской страны в эти минуты сходит с ума.
Буэнос Айрес ликует!🙌🇦🇷#ЧМ2018 #NGAARG pic.twitter.com/AUfrb2LPCJ– Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 26 июня 2018 г.
В первом матче плей-офф ЧМ команда Лионеля Месси сыиграет против Франции. Встреча пройдет 30 июня в Казани, начало - в 17.00 по московскому времени.
Месси спасен. Аргентина выгрызла место в 1/8 финала //
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