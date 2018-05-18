Будут ли послабления Игнашевичу? Отвечает Черчесов

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после первой тренировки команды в Новогорске прокомментировал состояние защитника Сергея Игнашевича. 38-летний защитник ЦСКА включен в расширенный состав сборной для подготовки к чемпионату мира-2018, заменив травмированного Руслана Камболова из "Рубина".

- Игнашевич будет работать наравне со всеми, или, учитывая возраст, могут быть послабления?

- Дело не в возрасте. Мы смотрим на состояние. Изучаем, кто в каком состоянии и так планируем нагрузки. Возраст в данном случае роли не играет. Отсматриваем всех внимательно. И, кстати, у нас тренер по физподготовке из ЦСКА и врач оттуда, так что состояние Игнашевича нам хорошо известно, делать все будем точно. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

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Сборная России на чемпионате мира по футболу