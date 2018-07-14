"Будем наслаждаться происходящим". Шукер - о финале ЧМ-2018

Президент Хорватского футбольного союза Давор Шукер заявил, что будет наслаждаться финалом чемпионата мира-2018. В заключительном матче турнира встретятся сборные Франции и Хорватии.

- В 1998 году мы думали, что мы больше никогда не повторим этот результат, - цитирует Шукера RT. - Но нужно мечтать, и тогда мечта сбудется. Вся Хорватия и все наши сообщества от Калифорнии до Австралии в восторге. Мы можем быть уставшими, можем иметь травмы, но взгляните, как мы играли с Англией. Завтра мы будем наслаждаться финалом.

Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, онлайн-трансляция финального матча - начало в 18.00 (время московское)

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