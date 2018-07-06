"Будем надеяться на чудо". Валерий Кипелов - о матче Россия - Хорватия

Известный музыкант Валерий Кипелов считает, что завтрашний матч 1/4 финала чемпионата мира между сборными России и Хорватии будет сложным для нашей национальной команды.

- Футболисты сборной Хорватии играют в ведущих клубах Испании и Англии, - цитирует ТАСС Кипелова. - Будет сложная игра, возможно, даже сложнее, чем с испанцами, поскольку хорваты упорные, техничные, будем болеть за наших и надеяться на чудо. Чудеса в этой жизни случаются!

Он также добавил, что успешное выступление сборной России на чемпионате мира стало приятным удивлением для многих болельщиков.

- До чемпионата мало верилось, что наши выйдут из группы и уж тем более дойдут до четвертьфинала. Я знаю футболистов нашей сборной по игре на других турнирах и в клубах, никто не рассчитывал, что будет такая отдача, игра, - сказал Кипелов.

Сборная России в 1/4 финала чемпионата мира встретится с Хорватией (7 июля, Сочи).

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)

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