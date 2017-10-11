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07:39 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Брюс Арена: "Непопадание США на чемпионат мира - позор"

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Главный тренер сборной США Брюс Арена после проигрыша от Тринидад и Тобаго (1:2) в отборочном матче чемпионата мира-2018 отметил, что это позор. По словам наставника, всю ответственность он берет на себя.

- Мы очень разочарованы, - приводит Reuters слова Арены. - Все зависело от нас. Нет никаких оправданий, что мы не смогли забить второй гол и сыграть хотя бы вничью. Это позор. Я беру ответственность за результат на себя.

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КОММЕНТАРИИ (7)
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Besedin Dmitry

Значит заслужили,если не попали на ЧМ!

08:18

igogohruhru

Кто это вообще такой? У них же был нормальный тренер из Германии. Игры не видел но в интернете на si.com есть гифки голов. Вратарь вообще дыра ему чуть ли не с центра поля навесами забивали. Вратарю 39й год идет :) Так что Конифей по сравнению с ним еще считай пацан. Тринидад и тобаго,какая боль ! Это даже не Словения

08:18

Thomas_Boy_

Еще вот Австралию солью и порядок.

08:01

П_о_в_а_р

Thomas_Boy_ П_о_в_а_р ___________ Если бы ты знал, каких трудов мне стоило сделать так, чтобы оградить России от приезда США и Украины... На англичан просто сил не хватило, а то бы и они отбор не прошли. ---------------------------- Русский хакер, убирайся.

07:56

Thomas_Boy_

П_о_в_а_р ___________ Если бы ты знал, каких трудов мне стоило сделать так, чтобы оградить России от приезда США и Украины... На англичан просто сил не хватило, а то бы и они отбор не прошли.

07:54

П_о_в_а_р

Thomas_Boy_ ---------------------- А я говорил, что убоятся они шпиёнов и не поедут.

07:50

Thomas_Boy_

Позор-то вообще вполне объяснимый. Когда в команде играют Демпси, Бисли и Ховард, приезжавшие еще на ЧМ-2006, это о многом говорит. Мало того, что у американцев нет достойной смены, так еще и тренер весь турнир экспериментировал, так и не найдя оптимальный вариант состава.

07:48