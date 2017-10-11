Брюс Арена: "Непопадание США на чемпионат мира - позор"

Главный тренер сборной США Брюс Арена после проигрыша от Тринидад и Тобаго (1:2) в отборочном матче чемпионата мира-2018 отметил, что это позор. По словам наставника, всю ответственность он берет на себя.

- Мы очень разочарованы, - приводит Reuters слова Арены. - Все зависело от нас. Нет никаких оправданий, что мы не смогли забить второй гол и сыграть хотя бы вничью. Это позор. Я беру ответственность за результат на себя.