Брюс Арена: "Непопадание США на чемпионат мира - позор"

Главный тренер сборной США Брюс Арена после проигрыша от Тринидад и Тобаго (1:2) в отборочном матче чемпионата мира-2018 отметил, что это позор. По словам наставника, всю ответственность он берет на себя.
- Мы очень разочарованы, - приводит Reuters слова Арены. - Все зависело от нас. Нет никаких оправданий, что мы не смогли забить второй гол и сыграть хотя бы вничью. Это позор. Я беру ответственность за результат на себя.
Besedin Dmitry
Значит заслужили,если не попали на ЧМ!
08:18
igogohruhru
Кто это вообще такой? У них же был нормальный тренер из Германии. Игры не видел но в интернете на si.com есть гифки голов. Вратарь вообще дыра ему чуть ли не с центра поля навесами забивали. Вратарю 39й год идет :) Так что Конифей по сравнению с ним еще считай пацан. Тринидад и тобаго,какая боль ! Это даже не Словения
08:18
Thomas_Boy_
Еще вот Австралию солью и порядок.
08:01
П_о_в_а_р
Thomas_Boy_ П_о_в_а_р ___________ Если бы ты знал, каких трудов мне стоило сделать так, чтобы оградить России от приезда США и Украины... На англичан просто сил не хватило, а то бы и они отбор не прошли. ---------------------------- Русский хакер, убирайся.
07:56
Thomas_Boy_
П_о_в_а_р ___________ Если бы ты знал, каких трудов мне стоило сделать так, чтобы оградить России от приезда США и Украины... На англичан просто сил не хватило, а то бы и они отбор не прошли.
07:54
П_о_в_а_р
Thomas_Boy_ ---------------------- А я говорил, что убоятся они шпиёнов и не поедут.
07:50
Thomas_Boy_
Позор-то вообще вполне объяснимый. Когда в команде играют Демпси, Бисли и Ховард, приезжавшие еще на ЧМ-2006, это о многом говорит. Мало того, что у американцев нет достойной смены, так еще и тренер весь турнир экспериментировал, так и не найдя оптимальный вариант состава.
07:48