Бруну Алвеш и Цубер начнут матч Португалия - Швейцария на скамейках запасных

Стали известны составы Португалии и Швейцарии на матч отборочного турнира чемпионата мира-2018. В запас португальцев попал бывший защитник "Зенита" Бруну Алвеш, а экс-хавбек ЦСКА Стивен Цубер начнет встречу на скамейке запасных швейцарцев.

Полностью заявки команд выглядят следующим образом:

Португалия: Руй Патрисиу, Пепе ,Фонти, Роналду, Моутинью, Жоау Мариу, Бернарду Силва, Виллиам Карвалью, Андре Силва, Элизеу, Седрик.

Запасные - Антони Лопеш, Бету, Бруну Алвеш, Нелсон Семеду, Антунеш, Эдер, Данилу, Андре Гомеш, Гонсалу Гуэдеш, Желсон Мартиньш, Куарежма, Ренату Санчеш.

Швейцария: Зоммер, Лихтштайнер, Фройлер, Сеферович, Гр. Джака, Родригес, Джемаили, Мехмеди, Джуру, Шер, Шачири.

Запасные - Хитц, Мвого, Моубандже, Эльведи, Аканджи, Ланг, Эмболо, Гавранович, Цубер, Ф. Фрай, Закария, Дердийок.

Матч Португалия - Швейцария начнется в 21.45 по московскому времени. Португальцы в случае победы попадут напрямую на ЧМ-2018, а швейцарцы отправятся в "стыки". В случае ничьей или победы швейцарцев именно они поедут на чемпионат мира, а Португалия попытает удачи в стыковых поединках. "СЭ" проведет трансляцию встречи.