Брозович после задержания Pussy Riot примерил фуражку

В сети появились фотографии полузащитника сборной Хорватии Марсело Брозовича в фуражке во время финала чемпионата мира против Франции (2:4). Хавбек "шашечных" примерил головной удор одного из участников группы Pussy Riot, которые прорвались на поле "Лужников" в форме сотрудников правоохранительных органов.
Напомним, для Хорватии второе место стало лучшим в истории результатом на мировых первенствах. На турнире в России команда Златко Далича заняла первое место в группе D, обыграв Нигерию (2:0), Аргентину (3:0) и Исландию (2:1). В плей-офф на пути к финалу хорваты неизменно играли дополнительное время - они встречались с Данией (1:1, пенальти - 3:2), Россией (2:2, пенальти - 4:3) и Англией (2:1 доп. время).
EPIC BROZO ANCHE IN FINALE! 😍⚫️🔵😂 #croatia #croazia #inter #ivanperisic #perisic #brozovic #brozo #epicbrozo #marcelobrozovic #mundial #mondiali #fifaworldcup #worlcup #russia2018 pic.twitter.com/e60giNgdPS– Solo ed Esclusivamente INTER (@SoloEsclusivInt) 16 июля 2018 г.
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