Британский журналист утверждает, что над "Лениным" издевались не англичане, а русские в футболках сборной Англии

Британский журналист Дэнни Армстронг высказал альтернативную точку зрения на инцидент с англйскими фанатами. Ранее в сети появилось видео, как несколько мужчин в футболках сборной Англии сажают пьяного пожилого мужчину в костюме Ленина на мусорное ведро. Они скандируют "Мистер Ленин", за кадром слышна также русская речь.

"Видел множество мерзкой грязи и откровенной лжи об английских фанатах в российских СМИ сегодня. Например, российские фанаты в английских футболках издеваются над мужчиной в костюме Ленина. Или драка в метро, поданная как "первый жестокий инцидент чемпионата мира". (??) Что там насчет лжи британской прессы?" - написал Армстронг в Твиттере. Также он указал, что по-английски болельщики говорят с сильным акцентом.

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