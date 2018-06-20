Британский миллиардер обвинен в расизме после шутки про игроков сборной Сенегала

Британский миллиардер и политик Алан Шугар оказался в центре скандала из-за своего сообщения в Твиттере во время матча ЧМ-2018 между сборными Польши и Сенегала (1:2). Он пошутил над сенегальскими игроками.

– Я узнаю в некоторых из них парней с пляжа в Марбелье. Находчивые ребята, – написал Шугар, опубликовав коллаж с игроками сборной Сенегала и контрафактными сумочками и солнечными очками, предлагаемыми в курортных районах уличными торговцами.

Это сообщение вызвало бурю критики. Шугара многие обвинили в расизме.

– Это расизм, – написала актриса Келечи Окафор. – Сообщение Шугара говорит о ряде стереотипов: темнокожие люди одинаковы, они бедны и они не могут подняться по социальной лестнице.

Шугар после волны критики удалил свое сообщение, заявив, что люди просто не понимают шуток. Позднее основатель Amstrad извинился за сообщение.

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