Британский миллиардер Брэнсон поддержал идею сделать чемпионат мира по футболу в России "Всемирным кубком за мир"

Британский миллиардер Ричард Брэнсон поддержал идею объявить перемирие в Сирии и сделать чемпионат мира по футболу в России "Всемирным кубком за мир", сообщается на сайте компании Virgin Galactic.

- Пару недель назад я рассказывал о международной кампании, которую поддерживают десятки гуманитарных организаций и которая заключается в том, чтобы объявить российский чемпионат мира "Всемирным кубком за мир", - заявил Брэнсон. - Учитывая роль России в урегулировании продолжающегося конфликта в Сирии, я считаю это фантастической идеей. С момента чемпионата мира-2014 в Бразилии были убиты более 300 тысяч сирийцев, еще 12 миллионов были вынуждены покинуть свои дома, а конфликту конца и края не видно. Перемирие на время чемпионата мира-2018 даст некоторую передышку многим мирным жителям, переживающим страдания из-за ежедневных бомбежек и непрекращающихся обстрелов. Перемирие позволит многим другим бежать из районов, подвергающихся интенсивным обстрелам.

По словам Брэнсона, спорт имеет силу объединять людей, и он надеется, что чемпионат мира станет фестивалем народов, преданных идее мирного и лучшего будущего.

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