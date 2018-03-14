Британский депутат обвинил Моуринью в получении "кровавых денег" от RT

Член палаты представителей парламента Великобритании Крис Брайант раскритиковал главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью за работу с российским каналом RT. Португалец будет работать экспертом телеканала в течение пяти дней на старте ЧМ-2018.

– Моуринью допустил ошибку, подписав такой контракт, – цитирует АР Брайанта. – Я считаю, что он получит кровавые деньги, которые будут ему переданы непосредственно из казны России.