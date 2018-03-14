Британский депутат обвинил Моуринью в получении "кровавых денег" от RT

Член палаты представителей парламента Великобритании Крис Брайант раскритиковал главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью за работу с российским каналом RT. Португалец будет работать экспертом телеканала в течение пяти дней на старте ЧМ-2018.
– Моуринью допустил ошибку, подписав такой контракт, – цитирует АР Брайанта. – Я считаю, что он получит кровавые деньги, которые будут ему переданы непосредственно из казны России.
Dymanomashina
Ну, если только "кровавые" - это потому-что, полученные из бюджета, который формируется за счет налогов, которые я сдал вместе с потом и кровью??)))
16:08
Dymanomashina
Вот это жееееесть!! Саксы жгут и жгут)))
16:06
vad196
Что за народ такой эти англичашки
15:30
Manted
жри палас Крис и завидуй
15:06