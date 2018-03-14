14:51 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Британский депутат обвинил Моуринью в получении "кровавых денег" от RT

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Член палаты представителей парламента Великобритании Крис Брайант раскритиковал главного тренера "Манчестер Юнайтед"  Жозе Моуринью за работу с российским каналом RT. Португалец будет работать экспертом телеканала в течение пяти дней на старте ЧМ-2018.

– Моуринью допустил ошибку, подписав такой контракт, – цитирует АР Брайанта. – Я считаю, что он получит кровавые деньги, которые будут ему переданы непосредственно из казны России.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Dymanomashina

Ну, если только "кровавые" - это потому-что, полученные из бюджета, который формируется за счет налогов, которые я сдал вместе с потом и кровью??)))

16:08

Dymanomashina

Вот это жееееесть!! Саксы жгут и жгут)))

16:06

vad196

Что за народ такой эти англичашки

15:30

Manted

жри палас Крис и завидуй

15:06

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