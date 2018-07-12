Британский болельщик пропал в России. В полиции ничего не знают

Британский болельщик Дугласа Моретона пропал во время чемпионата мира-2018 в России. Родственники не могут найти его после того, как фанат отправился на игру сборных Англии и Швеции, сообщает Reuters. Мужчину в последний раз видели в Самаре 6 июля. После этого он на связь не выходил, но пользовался кредитной картой в Москве.

Представитель британского посольства подтвердил эту информацию и заявил, что обратился в правоохранительные органы. Родственники описывают его внешность следующим образом: рост 165 сантиметров, бристольский акцент, носит очки и бороду.

По сведениям ТАСС, в ГУ МВД по Самарской области не поступало заявлений о пропавших без вести иностранцах.

"В органы внутренних дел ГУ МВД России по Самарской области заявления о без вести пропавших иностранных гражданах не поступали. Информация, размещенная в СМИ, в данный момент проверяется", - сказал собеседник агентства.

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