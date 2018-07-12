Британский болельщик пропал в России на ЧМ-2018

Родственники британского болельщика Дугласа Моретона не могут найти его после того, как фанат отправился в Россию на чемпионат мира-2018, сообщает Reuters. Мужчину в последний раз видели в Самаре 6 июля. После этого он на связь не выходил, но пользовался кредитной картой в Москве.

Представитель британского посольства подтвердил эту информацию и заявил, что обратился в правоохранительные органы. Родственники описывают его внешность следующим образом: рост 165 сантиметров, бристольский акцент, носит очки и бороду.

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